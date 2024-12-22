Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti

Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Spor
  • 22.12.2024 18:34
  • Giriş: 22.12.2024 18:34
  • Güncelleme: 22.12.2024 18:35
Kaynak: ANKA
Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti
FOTOĞRAF: ANKA

Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşma 4. dakikada Victor Osimhen'in attığı penaltı golüyle başladı.

Kayserispor'da Bahoken 14. dakikada attığı golle skoru 1-1'e geitrdi. 29. dakikada Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ı tekrar öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Yunus Akgün skoru 3-1'e getirdi. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen 71. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Maçın skorunu ilan eden golü 87. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Karşılaşmayı 5-1 kazanan Galatasaray puanını 44'e yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.

BirGün'e Abone Ol