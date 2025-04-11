Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’u 2-0 mağlup etti.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor’a konuk oldu.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 14’te Yunus Akgün ve 46’da Osimhen kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 74’e yükseltti. Samsunspor ise 51 puanda kaldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray, evinde Bodrum FK’yı konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Alanyaspor’a konuk olac