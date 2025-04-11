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Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor’u 2-0 mağlup etti.

Spor
  • 11.04.2025 22:17
  • Giriş: 11.04.2025 22:17
  • Güncelleme: 11.04.2025 22:22
Kaynak: İHA
Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor’a konuk oldu.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 14’te Yunus Akgün ve 46’da Osimhen kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 74’e yükseltti. Samsunspor ise 51 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray, evinde Bodrum FK’yı konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Alanyaspor’a konuk olac

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