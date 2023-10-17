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Galatasaray, derbi mesaisine devam etti

Ajans Haberleri
  • 17.10.2023 15:35
  • Giriş: 17.10.2023 15:35
  • Güncelleme: 17.10.2023 15:36
Kaynak: DHA
Galatasaray, derbi mesaisine devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, 2’ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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