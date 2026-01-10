Galatasaray derbide farklı kazandı

Basketbol Süper Ligi’nde haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde Galatasaray, konuk ettiği lider Beşiktaş'ı 16 sayı farkla 89-73 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, yeni başantrenör Gianmarco Pozzecco yönetiminde sezonun en etkili savunma performanslarından birini sergilerken, Beşiktaş ligdeki ikinci yenilgisini aldı.

Rakibine kıyasla daha yoğun bir fikstürden geçen ve hafta içi de kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş, karşılaşma boyunca enerji seviyesini yukarı çekmekte zorlandı. Galatasaray ise özellikle savunma sertliği ve boyalı alan organizasyonlarıyla maçın kontrolünü elinde tuttu.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA RİTMİNİ YİTİRDİ

Beşiktaş’ın kâğıt üzerinde boyalı alandaki fiziksel üstünlüğüne rağmen Galatasaray savunması bu alanı büyük ölçüde kapattı. Siyah-beyazlılar hücumda çoğu zaman dış şutlara yönelirken, özellikle ikinci yarıda ritim tamamen kayboldu.

Dış atış yüzdesinin düşüklüğü, Beşiktaş’ın hücum üretkenliğini ciddi şekilde sınırladı. Kamagate’nin fiziksel avantajları ise ikinci yarıda yeterince devreye sokulamadı.

Galatasaray cephesinde ise çembere ataklar ve içeri indirilen toplar hücumun temelini oluşturdu. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş’ın ikili oyun savunmasındaki zaaflarını iyi değerlendirirken, Zizic’in bu alandaki problemlerine özel çözümler üretti. Maç sonunda boyalı alan sayılarında oluşan 50-32’lik Galatasaray üstünlüğü, farkın temel nedenlerinden biri oldu.

Bu galibiyetle 8. kez kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası bileti için TOFAŞ’ın alacağı sonuca odaklandı. Beşiktaş ise sezonun ikinci lig mağlubiyetini alarak liderlik yarışında önemli bir darbe yaşadı.