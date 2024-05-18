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Galatasaray, derbiye hazır

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 23:42
  • Giriş: 18.05.2024 23:42
  • Güncelleme: 18.05.2024 23:42
Kaynak: AA
Galatasaray, derbiye hazır

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pasla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için kampa girdi.

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