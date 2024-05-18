Galatasaray, derbiye hazır
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 8'e 2 pasla devam eden antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, maç için kampa girdi.