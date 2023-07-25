Galatasaray 'devler arenası'na çıkıyor: Gruplara kalma hedefinde ilk rakip Zalgiris

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu açmaya hazırlanıyor. 2'inci ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanacak maç için avantajlı bir sonuç elde etmeye çalışacak. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene oyuncularımız ve taraftarlarımız bizi şampiyonluğa taşıdı. Hedefimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Oyuncu kalitemiz, taraftarımız, stadımız Şampiyonlar Ligi'ne hazır" dedi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı.

Sarı kırmızılı ekip bugün TSİ 19.00'da (25 Temmuz Salı) UEFA Şampiyonlar Ligi 2'inci ön eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da İstanbul'da oynanacak.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene oyuncularımız ve taraftarlarımız bizi şampiyonluğa taşıdı. Hedefimiz tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Oyuncu kalitemiz, taraftarımız, stadımız Şampiyonlar Ligi'ne hazır. Ben daha önce Başakşehir'in başında böyle bir tecrübe yaşamıştım. İnşallah Galatasaray'ın başında oyuncularımla birlikte bunu tekrar yaşarım" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Kerem Aktürkoğlu ise "Maç bizim için zor olacak ama inşallah Galatasaray'a yakışan şekilde oynayıp avantajlı bir skor alacağız. Galatasaray kültüründe ve genlerinde Şampiyonlar Ligi var. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Biz futbolcular olarak birlikte oturduğumuz zaman bunu konuşuyoruz. Benim Galatasaray'da 4. senem ama Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahaya çıkmadım. Erken zamanda oynadığımız ön elemeler yerine artık direkt olarak gruplara katılmak istiyoruz" diye konuştu.

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri de belli oldu. Sarı kırmızılı ekip, Zalgiris Vilnius ile oynayacağı 2'inci ön eleme turunu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

3'üncü ön eleme turunda ilk karşılaşmalar ise 8/9 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA'DAN ZAHA PAYLAŞIMI

UEFA, Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha hakkında "Galatasaray'ın yeni yıldızı" paylaşımında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Zaha'nın sarı-kırmızılı formalı bir fotoğrafıyla "Galatasaray'ın yeni yıldızı Wilfried Zaha" notu düşülerek bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde Fildişi Sahilli futbolcusu ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek.

MUHTEMEL 11 NASIL OLACAK?

Galatasaray'ın yeni transferleri arasında yer alan Cedric Bakambu'nun Şampiyonlar Ligi listesine dahil edilmesinin ardından Okan Buruk'un Zalgiris karşılaşmasında nasıl bir ilk 11 tercih edeceği de merak ediliyor.

Kalede tecrübeli eldiven Muslera'nın forma giymesine kesin gözüyle bakılırken, defans hattında yeni transferlerden Angelino'nun sol bekte forma giymesi bekleniyor. Defans hattında sarı kırmızılı ekipte diğer isimlerin Boey, Nellson ve Abdulkerim Bardakçı'nın yer alması bekleniyor.

Torreira'nın sakatlığı sebebiyle orta sahada Berkan Kutlu ve Sergio Oliviera'nın oynaması beklenirken, hücum hattında Kerem Aktürkoğlu, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın süre alacağı ifade ediliyor.

Ayrıca yeni transferler arasında yer alan Cedric Bakambu'nun da hücum hattında süre alabileceği kaydediliyor.

Galatasaray'ın UEFA'nın internet sitesindeki kadroda yer alan futbolcuları ise şu şekilde:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban,

Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey,

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan,

Forvet: Cedric Bakambu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.