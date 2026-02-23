Galatasaray, Devler Ligi’nde 11'inci kez son 16’nın peşinde

Galatasaray, tarihinde 11'inci kez Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına kalmak için 25 Şubat Çarşamba günü Juventus ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyonda 1962-1963, 1963-1964, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında son 16 takım arasına kalmayı başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan dönemde ise Galatasaray, 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında bu başarıyı tekrarladı.

Galatasaray, Devler Ligi tarihinde 1 kez yarı finale, 5 kez çeyrek finale yükselerek Türk futbolunun Avrupa’daki en istikrarlı temsilcisi oldu.

AVANTAJ GALATASARAY’DA

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakaladı. Rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik ve 2 farklı mağlubiyet Galatasaray’ı son 16 turuna taşıyacak.

Son 16’ya kalınması halinde Galatasaray’ın muhtemel rakipleri Liverpool veya Tottenham Hotspur olacak.

Galatasaray, Avrupa arenasındaki ilk büyük çıkışını 1962-1963 sezonunda yaptı. Dinamo Bükreş ve Polonia Bytom engellerini aşarak çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılılar, bu turda Milan’a elendi.

KURA TALİHSİZLİĞİ: 1963-1964

1963-1964 sezonunda Zürih ile oynanan eşleşmede üç maç sonunda tur atlayan ekip kura ile belirlendi ve Galatasaray şanssız şekilde elendi.

Sarı-kırmızılılar, Spartak Trnava karşısında yine kura ile tur atlayarak çeyrek finale yükseldi ancak Legia Varşova karşısında organizasyona veda etti.

TÜRK FUTBOLUNUN ZİRVESİ: 1988-1989

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Galatasaray, Neuchatel Xamax karşısında 3-0’ın rövanşında gelen 5-0’lık tarihi zaferle yarı finale yükseldi. Bu başarı, Türk futbol tarihinin en büyük Avrupa performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Manchester United’ı eleyen takım: 1993-1994

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada Galatasaray, Manchester United’ı eleyerek Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında iki ayrı grup aşamasından çıkarak çeyrek finale ve son 16’ya kalan Galatasaray, bu dönemde Devler Ligi’nin gediklilerinden biri haline geldi.

TERİM VE MANCİNİ DÖNEMLERİ

Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, 2012-2013 sezonunda Schalke 04’ü eleyerek çeyrek finale çıktı. Bir sezon sonra Roberto Mancini ile yine son 16 turu oynandı.

Galatasaray, Juventus karşısında turu geçmesi halinde hem 11. kez son 16 başarısını yakalayacak hem de Avrupa’daki köklü mirasına yeni bir sayfa ekleyecek.