Galatasaray, Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı. Dinamo Kiev'in gollerini 45. dakikada Vanat ile 68 ve 82. dakikalarda Yarmolenko kaydetti.

Bu sonucuna ardından Galatasaray puanını 13'e yükseltti. Dinamo Kiev ise ilk puanını aldı ve 1 puanla son sırada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'la karşılaşacak. Mücadele 30 Ocak Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.