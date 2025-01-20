Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı müsabakasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Dinamo Kiev ile tarihinde çokça kez karşılaşan Galatasaray maçı için Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın bu sezonki yedinci Avrupa maçı olacak olan Galatasaray-Dinamo Kiev UEFA Avrupa Ligi maçı 21 Ocak Salı TSİ ile 18.30'da oynanmaya başlanacak. Maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

GALATASARAY-DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

İstanbul'da Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Dinamo Kiev maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Dinamo Kiev maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 7. haftayı geride bırakacak olan Galatasaray'ın 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

21 Ocak 2025 Salı: 18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

30 Ocak 2025 Perşembe: 23.00 Ajax-Galatasaray

GALATASARAY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 haftada 12 puan topladı. Avrupa Ligi'nde serisini namağlup sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet 3 beraberlikte topladığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: