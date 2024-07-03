Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı

Galatasaray, 37 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Dries Mertens ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2 sezondur Galatasaray forması giyen Dries Mertens, 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giyecek. 37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 2 milyon 900 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens’in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya net 2.900.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

MERTENS'TEN 19 GOL, 23 ASİST

2022 yılında Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, 84 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 19 gol atan tecrübeli futbolcu, 23 kez de asist katkısı sağladı.