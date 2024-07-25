Galatasaray duyurdu: Jelert transferi için görüşmeler başladı

Galatasaray, sağ bek oyuncusu Elias Jelert Kristensen’in transferi için Kopenhag kulübü ile resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.

Galatasaray, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Elias Jelert Kristensen’in transferi için kulübü ile resmi görüşmelere başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/srYYN09zmI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2024

Kariyerinde 138 maça çıkan ve 3 gol 13 asistlik performans gösteren Jalert, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı iki maçta da forma giymiş, İstanbul'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmada kırmız kart görmüştü.