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Galatasaray duyurdu: Jelert transferi için görüşmeler başladı

Galatasaray, sağ bek oyuncusu Elias Jelert Kristensen’in transferi için Kopenhag kulübü ile resmi görüşmelerin başladığını duyurdu.

Spor
  • 25.07.2024 15:55
  • Giriş: 25.07.2024 15:55
  • Güncelleme: 25.07.2024 15:58
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray duyurdu: Jelert transferi için görüşmeler başladı
Fotoğraf: Depophotos

Galatasaray, Kopenhag'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Elias Jelert Kristensen’in transferi için kulübü ile resmi görüşmelere başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Kariyerinde 138 maça çıkan ve 3 gol 13 asistlik performans gösteren Jalert, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı iki maçta da forma giymiş, İstanbul'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmada kırmız kart görmüştü.

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