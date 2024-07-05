Galatasaray duyurdu: Nicolo Zaniolo İtalya'ya dönüyor

Galatasaray, İtalyan kanat oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekiplerinden Atalanta'ya zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığını duyurdu.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Zorunlu satın alam opsiyonu ile kiralanan Zaniolo için Serie A temsilcisi Atalanta, sarı kırmızılı kulübe 6 milyon 400 euro geçici transfer bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi ile birlikte transfer bedeli 15 milyon 500 bin euro olacak.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000… pic.twitter.com/X3fMpaiFgN — #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) July 5, 2024

GALATASARAY'DA 12 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın Serie A temsilcisi Roma'dan 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer ettiği 25 yaşındaki kanat oyuncusu sarı kırmızılı forma ile 12 maçta 5 gol 1 asist üretme başarısı gösterdi.

2023-2024 sezonunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Zaniolo burada 39 maçta görev aldı. Genellikle oyuna sonradan dahil olan İtalyan kanat burada 3 gol atma başarısı gösterdi.