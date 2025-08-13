Galatasaray Düzce’ye tesis yapacak

Galatasaray’ın Düzce’de tesis yapması için gerekli çalışmaların devam ettiğini ve birkaç yerin önerildiğini belirten AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek yakın zamanda Düzce’ye gelerek gösterdiğimiz alanlarda incelemelerde bulunacak" ifadelerini kullandı.

Düzce’de turizm ile ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor. Topuk yaylasında bulunan Fenerbahçe tesisleri gibi bir tesisin Düzce’ye kazandırılması için çalışmalarını devam ettiren il protokolü, Galatasaray’ın da Düzce’yi beğenmesinin ardından şehre bir tesis yapılması için çalışma başlattığı biliniyordu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere ilgili kurum yetkilileri gerekli yer çalışması ile ilgili bölgede incelemelerde bulunmasının ardından Galatasaray spor kulübüne bir kaç yer önerisinde bulunmuştu. Bu önerilerin ardından Galatasaray’ın Düzce’ye gelerek alanları yerinde incelemek istediği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Dursun Özbek yakında Düzce’ye gelecek ve yerlere bakacak" açıklamasında bulundu.

Şengüloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde böyle bir talep üzerine Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ekibi ile beraber Düzce’nin muhtelif yerlerinde arazi bakıldı. Muhtelif bölgeler tespit edildi. Bunlarda Galatasaray’a iletildi. Bu konu ile ilgili Galatasaray spor kulübü başkanı Düzce’ye gelecekti. Fakat bazı sebeplerden dolayı bu gelişi ileri bir tarihe ertelediler. Yakın zamanda Düzce’ye gelecek tesis yerinde incelemelerde bulunacaklar."



Düzce turizm açısından iyi yerlere gelecektir"

Düzce’ye böyle bir Tesisin kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Şengüloğlu, "Biz bu tarz yatırımların Düzce’ye kazandırılması için çalışmalar yapıyoruz. Düzce turizm açısından çok daha iyi yerlere gelecektir eğer tesis Düzce’ye yapılırsa. Sadece Galatasaray olarak bakmamak lazım. Beşiktaş’ın da Düzce’ye ilgisi olduğunu biliyoruz. Trabzonspor’un Düzce’de yıllar önce yer baktığını biliyoruz. İnşallah bütün spor kulüplerimize özellikle büyük spor kulüplerimize böyle tesisler kazandırması Düzce için güzel olacaktır. Bizde siyasiler olarak böyle tesislerin şehrimize gelmesi için gerekli çalışmalar siyasi bağlantılar konularında elimizden geleni yapacağız. İnşallah büyük bir heyecan ile bu yatırımın gelmesini bekliyoruz. Daha çok Gölyaka tarafında lokasyonlar belirledik. Torkul Yaylası’ndan bahsediliyor. 3-4 lokasyon belirlendi. Hangisi uygun ise orada olacak. Bir kaç yer var. Şu an şurası diyemeyiz. onlar 1200 rakım ve üzerinde bir yer istiyorlar. Hangi bölgede yapılmasından ziyade bu yatırım Düzce’ye gelmesi daha iyi olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.