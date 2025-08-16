Galatasaray, Ederson için ilk resmî teklifini yaptı

Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleci arayışı süren Galatasaray, Manchester City'nin kalecisi Ederson için ilk resmî teklifini yaptı.

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın İngiliz kulübe 10 milyon euro bonservis teklif ettiğini, City'nin ise daha yüksek bir teklif talep ettiğini yazdı.

🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson.



Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee.



Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹



🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

Öte yandan Manchester City'nin, Ederson'un takımdan ayrılması halinde PSG'den ayrılacağını açıklayan Gigio Donnarumma'yı transfer etmesi bekleniyor.

31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson, 8 sezondur City forması giyiyor.