Galatasaray, Ederson için ilk resmî teklifini yaptı

Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u kadrosuna katmak için İngiliz kulübe ilk resmî teklifini yaptı.

  • 16.08.2025 11:21
  • Giriş: 16.08.2025 11:21
  • Güncelleme: 16.08.2025 11:31
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleci arayışı süren Galatasaray, Manchester City'nin kalecisi Ederson için ilk resmî teklifini yaptı.

Fabrizio Romano, Galatasaray'ın İngiliz kulübe 10 milyon euro bonservis teklif ettiğini, City'nin ise daha yüksek bir teklif talep ettiğini yazdı.

Öte yandan Manchester City'nin, Ederson'un takımdan ayrılması halinde PSG'den ayrılacağını açıklayan Gigio Donnarumma'yı transfer etmesi bekleniyor.

31 yaşındaki Brezilyalı kaleci Ederson, 8 sezondur City forması giyiyor.

