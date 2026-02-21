Galatasaray efsanesi Ergün Penbe darp edildi, darp raporu aldı iddiası

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Uşakspor’da teknik direktör Ergün Penbe ile kulüp yöneticisi Mustafa Yalım arasında yaşanan tartışma gündeme oturdu.

İddiaya göre taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve fiziki müdahaleye dönüştü. 53 yaşındaki teknik direktör Ergün Penbe’nin yaşanan olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldığı öne sürüldü.

"FİZİKSEL SALDIRI"

Uşakspor Kulübü’nden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, “fiziksel saldırı” iddiası hem kulüp camiasında hem de futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray formasıyla UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Ergün Penbe, bu sezon başında Uşakspor’un başına geçmişti.

Taraflar arasında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 28 Ocak’ta yollar ayrılmış, ancak Uşakspor’un 8 Şubat’ta sahasında Eskişehirspor’a 4-0 mağlup olmasının ardından Penbe ile yeniden anlaşma sağlanmıştı.

Yaşanan son gelişmelerin ardından tarafların nasıl bir yol izleyeceği ve kulüpten yapılacak resmi açıklama merakla bekleniyor.