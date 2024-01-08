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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Bertram Derthona'yı ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 08.01.2024 11:08
  • Giriş: 08.01.2024 11:08
  • Güncelleme: 08.01.2024 11:08
Kaynak: AA
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Bertram Derthona'yı ağırlayacak

Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında yarın İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'da oynanan ilk maçı 71-70 kazandı. Galatasaray, taraftarı önünde yarın galip gelmesi durumunda son 16 turuna yükselecek.

Karşılaşmayı Bertram Derthona'nın kazanması halinde ise tur atlayan takım, 17 Ocak Çarşamba günü İtalya'da oynanacak üçüncü ve son maçta belli olacak.

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