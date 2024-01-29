Galatasaray Ekmas, JDA Bourgogne Dijon'u ağırlayacak

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında yarın Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, grupta oynadığı ilk müsabakada Almanya temsilcisi Telekom Baskets'e 89-76 yenilmişti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, Almanya'da Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon ile mücadele ediyor.

Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.