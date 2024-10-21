Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında Galatasaray, Çarşamba günü sahasında İsveç ekibi Elfsborg’u konuk edecek.

RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma 17.30’da başlayacak. Mücadelede görev alacak hakemler de belli oldu.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek. Jug’un yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenecek.