Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3’üncü haftasında Galatasaray’ın Elfsborg’u konuk edeceği karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug düdük çalacak.
Kaynak: DHA
UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında Galatasaray, Çarşamba günü sahasında İsveç ekibi Elfsborg’u konuk edecek.
RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma 17.30’da başlayacak. Mücadelede görev alacak hakemler de belli oldu.
Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yönetecek. Jug’un yardımcılıklarını ise yine aynı federasyondan Matej Zunic ve Manuel Vidali üstlenecek.