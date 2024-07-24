Galatasaray, Elias Jelert’in transferi için Kopenhag ile anlaştı

Galatasaray, Danimarka temsilcisi Kopenhag’da forma giyen Elias Jelert’in transferi için takımıyla her konuda anlaşıldığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert ile her konuda anlaştı. Kopenhag kulübünden yapılan açıklamada, Elias Jelert'in transferi için Galatasaray’dan yeni bir teklif alındığını ve bu teklifin de kabul edildiği belirtildi. 9 milyon Euro artı bonuslarla birlikte 4 yıllık anlaşma sağlandığı öne sürülen Elias Jelert’in İstanbul’a gelip resmi imzayı atması bekleniyor.