Galatasaray, Erdoğan'ı ziyaret etti

Süper Lig 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı oyuncuları ve teknik heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.

Kabul sırasında teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.