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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Can Korkmaz'ı transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 27.09.2024 15:03
  • Giriş: 27.09.2024 15:03
  • Güncelleme: 27.09.2024 15:03
Kaynak: AA
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Can Korkmaz'ı transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Darüşşafaka forması giyen 31 yaşındaki basketbolcu, Galatasaray'a geri döndü.

Can Korkmaz, 2012-2013, 2016-2017 ve 2018-2020 dönemlerinde forma giydiği Galatasaray'da dördüncü dönemini yaşayacak.

Tecrübeli basketbolcu, kariyerinde Pertevniyal, Darüşşafaka, Trabzonspor, Uşak Sportif, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Karşıyaka formalarını giydi.

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