Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Can Korkmaz'ı transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Darüşşafaka forması giyen 31 yaşındaki basketbolcu, Galatasaray'a geri döndü.

Can Korkmaz, 2012-2013, 2016-2017 ve 2018-2020 dönemlerinde forma giydiği Galatasaray'da dördüncü dönemini yaşayacak.

Tecrübeli basketbolcu, kariyerinde Pertevniyal, Darüşşafaka, Trabzonspor, Uşak Sportif, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Karşıyaka formalarını giydi.