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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Izundu, Wallace ve Young'la yollarını ayrıldı

Ajans Haberleri
  • 20.06.2025 19:21
  • Giriş: 20.06.2025 19:21
  • Güncelleme: 20.06.2025 19:21
Kaynak: AA
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Izundu, Wallace ve Young'la yollarını ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, emeklerinden dolayı 3 basketbolcuya teşekkür edilerek, "2024-25 sezonunda sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncularımız Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young'a Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

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