Galatasaray evinde 3 puanı 3 golle aldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 4'ncü haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.
Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 20'de Davinson, 65'te Osimhen ve 90+2'de Icardi kaydetti.
Çaykur Rizespor'un tek golü 73'te Varesanovic'ten geldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek.
Çaykur Rizespor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.