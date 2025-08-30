Giriş / Abone Ol
Galatasaray evinde 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Spor
  • 30.08.2025 23:35
  • Giriş: 30.08.2025 23:35
  • Güncelleme: 30.08.2025 23:39
Trendyol Süper Lig'in 4'ncü haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 20'de Davinson, 65'te Osimhen ve 90+2'de Icardi kaydetti.

Çaykur Rizespor'un tek golü 73'te Varesanovic'ten geldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanına gidecek.

Çaykur Rizespor ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

