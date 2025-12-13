Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek

Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında yarın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. yarın oynanacak derbi saat 19.00’da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip ligde geride kalan 10 haftada 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle 23 puan topladı ve averajla üçüncü sırada yer alıyor.

VakıfBank ve Fenerbahçe’nin hemen arkasında konumlanan Galatasaray, hem lig hem de CEV kupalarında sürdürdüğü yoğun tempo içinde zirve iddiasını korumaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ'IN KÖTÜ GİDİŞİ

Beşiktaş ise bu sezon kötü bir çizgi izliyor. Siyah-beyazlılar ligde 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor ve puan tablosu alt sıralarında yer alıyor. Siyah-beyazlıların özellikle deplasman performansında istikrar arayışı ön planda.

Galatasaray, Sultanlar Ligi’nin son haftasında Zerenspor deplasmanından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından ev sahibi ekip, ligde çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyeti hedefliyor.

Beşiktaş ise 10. haftada Eczacıbaşı Dynavit ile oynadığı mücadeleden 3-2’lik skorla yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuç, siyah-beyazlıların ligde üst sıralara yaklaşma şansını sınırladı.

Her iki takımda da farklı oyuncuların katkıları ve rotasyon kullanımı derbinin kaderini belirleyecek unsurlar arasında yer alacak. Galatasaray’da altyapıdan gelen isimlerin yanı sıra yabancı oyuncuların performansı dikkat çekiyor. Beşiktaş’ta ise takım savunması ve servis karşılamadaki etkinlik puan mücadelesinde kilit rol oynayacak.