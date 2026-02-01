Galatasaray evinde çok rahat: 4-0

Süper Lig'in 20'inci haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk etti. Rakibini başınan sonuna kadar üstün oynadığı mücadelede 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar puanını 49'a yükseltti, Kayseri ise 15 puanda kaldı. Maçın önemli anları:

2. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Lang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-0.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

13. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas önündeki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.

18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

OSIMHEN PENALTIDAN ATTI

24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızlılar, 60'ıncı dakikada Gabriel Sara'nın attığı golle farkı üçe çıkardı: 3-0. 90+3'te Mauro Icardi penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 4-0.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de 20. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Kayserili renktaşını konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.

Teknik direktör Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile hafta içinde yaptıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2'si macburi 4 değişiklik gerçekleştirdi.

Buruk, 2-0 kaybettikleri Manchester City mücadelesine ilk 11'de çıkarttığı Barış Alper Yılmaz'dan sarı kart cezası, Leroy Sane'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs ile İlkay'ı ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Eren, Torreira, Yunus ve yeni transfer Lang'ı sahaya sürdü.

LANG, İLK MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.