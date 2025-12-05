Galatasaray evinde kazandı

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u konuk etti. Ligin güçlü ekibi karşısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bu üstünlüğünü koruyamadı ve maç dengeye geldi.

Uzatma dakikalarında Osimhen'in golü son sözü söyledi: 3-2. Maçın sonlarında Samsunspor'un penaltı beklentisi karşılık bulmadı.

Bu sonuçla Galatasaray 36 puana yükselirken Samsun 25 puanda kaldı. Maçın önemli anları:

8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.

22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

45. dakikada Holse'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kurtardı. 45+2. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İkinci yarıda sahada bambaşka bir Samsunspor vardı. 56. dakikada Emre'nin ortasında Musaba, ağları buldu. RAMS Park'ta fark 1'e indi.

88. dakikada Samsunspor, Emre Kılınç'ın golüyle skoru eşitledi: 2-2. 90+2'de sahneye çıkan Victor Osimhen harika bir vole vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi: 3-2.

90+7'de Samsunspor'un penaltı bekledi. Hakem, VAR'ı uzun süre beklemesine rağmen pozisyonu devam ettirdi ve maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Maç sonunda Samsunsporlu futbolcular maçın hakemi Mehmet Türkmen'e yoğun itirazda bulundu.