Galatasaray evinde rahat kazandı: 4-0

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye yerleşti.

Galatasaray, Süper Lig’in 13’üncü hafta karşılaşmasında konuk ettiği Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 37’nci dakikada Mauro Icardi, 45 ve 59’uncu dakikalarda Dries Mertens, 70’inci dakikada Wilfried Zaha kaydetti.

4’üncü dakikada sol kanattan çalımlarla son çizgiye inen Zaha’nın yaptığı ortaya ceza sahası yayının önünde Icardi, meşin yuvarlağı kontrol ederek sert bir şut çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, köşeye giden topu uzanarak son anda çeldi.

8’inci dakikada Ndombele’nin ara pasıyla hafif sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi’den önce savunma topa dokunurken kaleci Ertuğrul’u yanıltan meşin yuvarlak yeniden Icardi’nin önünde kaldı. Altıpas içinde dar açıdan Icardi’nin boş kaleye yaptığı vuruşta top yakın direkten oyun alanına geri döndü.

37’nci dakikada Galatasaray öne geçti. Boey’in pasıyla sağ kanatta hareketlenen Mertens’in ceza sahası içinden yerden ortasına altıpas içinde dokunan Icardi meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

45’inci dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2’ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Mertens, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışı hafif sol çaprazına taşıdığı meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla kaleci Ertuğrul’un üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

50’nci dakikada kendi yarı sahasından sürdüğü topla sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz Aydın’ın yerden şutunda kaleci Muslera topu ayaklarıyla kornere çeldi.

59’uncu dakikada Galatasaray farkı 3’e yükseltti. Sol kanattan Kazımcan’ın ceza sahasına ortasında Icardi topu kafayla arka direğe aşırdı. Arka direkte boş pozisyonda Mertens’in tek vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 3-0.

70’inci dakikada Galatasaray 4’üncü golü buldu. Sol kanattan taşıdığı topla ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılan Zaha, ceza sahası içinden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

88’inci dakikada Ziyech’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tete’nin sert şutunda kaleci Ertuğrul’dan seken top yan direkten oyun alanına döndü.

Galatasaray, maçı 4-0 kazandı.