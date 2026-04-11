Galatasaray evinde seriyi sürdürmek istiyor: Rakip Kocaelispor

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında yarın sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 28 haftada 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 67 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. En yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor’un 4 puan önünde bulunan Galatasaray, sahasında hata yapmak istemiyor.

KOCAELİSPOR 8'İNCİ SIRADA

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise lige bu sezon yeniden yükselmesine rağmen istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Yeşil-siyahlı ekip, 28 maçta topladığı 34 puanla 8. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kocaelispor 1-0 kazanmıştı.

Galatasaray’da kritik mücadele öncesinde önemli bir eksik bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen, tedavisi sürdüğü için forma giyemeyecek.

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası cezasını tamamlayan Abdülkerim Bardakcı ise yeniden kadroya dahil olacak.

EREN ELMALI SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte Eren Elmalı da sarı kart sınırında yer alıyor. Milli oyuncu, bu karşılaşmada kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İç sahada etkili bir performans sergileyen Galatasaray, ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig’de sahasındaki son 32 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Bu sezon 66 golle ligin en skorer takımı olan Galatasaray, kalesinde gördüğü 21 golle de en iyi savunma performansına sahip ekip konumunda bulunuyor.

Yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak olan sarı-kırmızılı ekip, hem liderliğini pekiştirmek hem de iç saha serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.