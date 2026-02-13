Galatasaray - Eyüpspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)

Futbolseverlerin merakla araştırdığı Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında Galatasaray ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geliyor.

Bugün Galatasaray maçı, 13 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Stadyum Yayın Galatasaray - ikas Eyüpspor 13 Şubat 2026 20:00 RAMS Park beIN Sports 1 (Şifreli)

Futbolseverlerin sıkça sorduğu “Galatasaray maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı ise beIN Sports 1 olarak açıklandı. Karşılaşma yasal olarak yalnızca şifreli yayın üzerinden izlenebilecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Yardımcı hakemler Kerem Ersoy ve Mücahid Adem Çelebi olurken, dördüncü hakem olarak Oğuzhan Gökçen görev yapacak.

GALATASARAY’DA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Metehan Baltacı Defans Cezalı Arda Ünyay Defans Sakat Leroy Sane Forvet Sakat

EYÜPSPOR’DA SAKAT VE ŞÜPHELİ OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Luccas Claro Defans Sakat Arda Yavuz Defans Şüpheli Taras Stepanenko Orta Saha Şüpheli

GALATASARAY - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Abdülkerim, Singo, Eren, Lemina, Torreira, Barış, Icardi, Lang, Osimhen.

ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Süper Lig’de mücadele eden Galatasaray, kendi sahasında Eyüpspor’u ağırlıyor. Taraftarlar Galatasaray maçı ne zaman ve Galatasaray maçı saat kaçta sorularını araştırırken, karşılaşmanın akşam saatlerinde oynanacak olması heyecanı artırıyor.

Galatasaray fikstüründe önemli bir yere sahip olan bu karşılaşma, ligdeki puan mücadelesi açısından dikkat çekiyor. Futbolseverler Galatasaray puan durumları ve Galatasaray fikstür bilgilerini de yakından takip ediyor.

Galatasaray maçı hangi gün saat kaçta?

Galatasaray - Eyüpspor maçı 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 20:00’de oynanacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

Galatasaray maçı canlı izlenebilir mi?

Maç, beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izlenebilir.

Galatasaray maçı şifresiz izlenir mi?

Karşılaşma yalnızca şifreli yayın üzerinden izlenebilir.

Galatasaray ile Eyüpspor arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Maçın yayın bilgileri, hakem kadrosu ve eksik oyuncular netleşirken, futbolseverler karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor.