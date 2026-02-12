Galatasaray, Eyüpspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk edecek.