Ajans Haberleri
  • 04.09.2025 22:35
Kaynak: AA
Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, takımla ilk idmanına çıktı.

Galatasaray, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

