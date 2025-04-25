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Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 25.04.2025 14:20
  • Giriş: 25.04.2025 14:20
  • Güncelleme: 25.04.2025 14:20
Kaynak: AA
Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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