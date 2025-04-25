Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 33'üncü haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.