Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 11.09.2025 14:49
  • Giriş: 11.09.2025 14:49
  • Güncelleme: 11.09.2025 14:49
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

