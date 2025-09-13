Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Galatasaray, Eyüpspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Süper Lig’in 5. haftasının açılış maçında, Eyüpspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Spor
  • 13.09.2025 19:13
  • Giriş: 13.09.2025 19:13
  • Güncelleme: 13.09.2025 19:14
Kaynak: ANKA
Galatasaray, Eyüpspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının açılış maçında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan maçı hakem Batuhan Kolak yönetti.

Galatasaray 73. dakikada Mauro İcardi’nin attığı golle Eyüpspor karşısında 1-0 öne geçti. 89. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Eyüpspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Manisa FKnın genç yıldız adayı Galatasarayda
BirGün'e Abone Ol