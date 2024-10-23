Galatasaray farklı galibiyet için sahada

Spor Servisi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün İsveç’in Elfsborg takımını konuk edecek. RAMS Park’ta yapılacak maç, saat 17.30’da başayacak. Karşılaşma TRT 1’den yayımlanacak. Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı. Süper Lig’de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa’da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

Cezalı olan takım kaptanı Fernando Muslera’nın yokluğunda Galatasaray’ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak. Geçen sezon İsveç Ligi’ni şampiyon Malmö’nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.