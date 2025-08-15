Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında 3 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Rams Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 10'ncu dakikada Barış Alper Yılmaz, 74'te Fatih Kurucuk kendi ağlarına ve 87'de Mauro Icardi kaydetti.

Fatih Karagümrük'te Tresor Doh, 22'nci dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti. Süper Lig'in ilk haftasındaki Başakşehir maçı ertelenen Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.