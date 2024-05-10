Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.