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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 16:14
  • Giriş: 15.12.2023 16:14
  • Güncelleme: 15.12.2023 16:14
Kaynak: AA
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma ve orta-şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, 17 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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