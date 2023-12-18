Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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