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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 18.12.2023 16:39
  • Giriş: 18.12.2023 16:39
  • Güncelleme: 18.12.2023 16:41
Kaynak: AA
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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