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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 10.05.2024 16:34
  • Giriş: 10.05.2024 16:34
  • Güncelleme: 10.05.2024 16:34
Kaynak: DHA
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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