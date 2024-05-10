Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig’in 36'ncı haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.