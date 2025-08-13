Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında cuma günü Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: İHA
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık yapıldı.
İdman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından pas çalışmasıyla süren antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak top kapma çalışması yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fatih Karagümrük maçında uygulanacak taktik üzerinde durulduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.