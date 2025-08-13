Giriş / Abone Ol
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında cuma günü Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

  • 13.08.2025 12:14
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık yapıldı.

İdman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından pas çalışmasıyla süren antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak top kapma çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fatih Karagümrük maçında uygulanacak taktik üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

