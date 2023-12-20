Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 1-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43'e yükseltirken Fatih Karagümrük 17 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Galatasaray ise deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak.
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