Galatasaray, FC RFS maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Letonya temsilcisi FC RFS ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Öte yandan sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen antrenmanda yer almazken, Faslı oyuncu Hakim Ziyech ise takımla birlikte çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın TSİ 19.45’te FC RFS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.