Galatasaray - Fenerbahçe: 62-74

Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Ekmas'ı 74-62 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Galatasaray ise ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray'da 16 sayı kaydeden Sadık Emir Kabaca oldu. Yam Madar ise atığı 15 sayı ile Fenerbahçe'nin galibiyetinde önemli rol oynadı.



Dengeli başlayan mücadelede ilk periyot 22-18 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi. Çekişmeli geçen ikinci periyodun ardından sarı-lacivertli ekip devreye 38-35 önde girdi. Üçüncü periyotta da savunma ve hücumdaki etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, son periyoda 56-50'lik skorla avantajlı başladı. Son periyotta farkı daha da açan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 74-62 galip ayrıldı.