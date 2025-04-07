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Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 30. hafta puan durumu

Süper Lig'de 30. haftada pazar günü maçları geride kaldı. Peki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Süper Lig puan durumu haberimizde.

BirBilgi
  • 07.04.2025 10:33
  • Giriş: 07.04.2025 10:33
  • Güncelleme: 07.04.2025 10:34
Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 30. hafta puan durumu
Foto: Depophotos

Süper Lig'de 30. haftada FEnerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 yenerek liderlik umutlarını sürdürüyor. Peki Fenerbahçe kaç puanda ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaça düştü? Süper Lig puan durumu şöyle:

SÜPER LİG PUAN DURUMU (30. HAFTA)

  1. Galatasaray A.Ş. – 71 puan
  2. Fenerbahçe A.Ş. – 68 puan
  3. Reeder Samsunspor – 51 puan
  4. Beşiktaş A.Ş. – 47 puan
  5. İKAS Eyüpspor – 47 puan
  6. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 42 puan
  7. ONVO Antalyaspor – 39 puan
  8. Göztepe A.Ş. – 38 puan
  9. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 38 puan
  10. Kasımpaşa A.Ş. – 38 puan
  11. Trabzonspor A.Ş. – 36 puan
  12. Tümosan Konyaspor – 34 puan
  13. Çaykur Rizespor A.Ş. – 34 puan
  14. ŞİPAY Bodrum FK – 33 puan
  15. Bellona Kayserispor – 33 puan
  16. NET Global Sivasspor – 31 puan
  17. Corendon Alanyaspor – 30 puan
  18. Atakaş Hatayspor – 19 puan
  19. Adana Demirspor A.Ş. – -2 puan

SÜPER LİG'DE KAÇ HAFTA KALDI?

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 8 maçı kaldı. Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçmesi için an itibariyle rakibinden 4 puan fazla alması gerekiyor.

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