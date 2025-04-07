Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 30. hafta puan durumu
Süper Lig'de 30. haftada pazar günü maçları geride kaldı. Peki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Süper Lig puan durumu haberimizde.
Süper Lig'de 30. haftada FEnerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 yenerek liderlik umutlarını sürdürüyor. Peki Fenerbahçe kaç puanda ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaça düştü? Süper Lig puan durumu şöyle:
SÜPER LİG PUAN DURUMU (30. HAFTA)
- Galatasaray A.Ş. – 71 puan
- Fenerbahçe A.Ş. – 68 puan
- Reeder Samsunspor – 51 puan
- Beşiktaş A.Ş. – 47 puan
- İKAS Eyüpspor – 47 puan
- RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 42 puan
- ONVO Antalyaspor – 39 puan
- Göztepe A.Ş. – 38 puan
- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 38 puan
- Kasımpaşa A.Ş. – 38 puan
- Trabzonspor A.Ş. – 36 puan
- Tümosan Konyaspor – 34 puan
- Çaykur Rizespor A.Ş. – 34 puan
- ŞİPAY Bodrum FK – 33 puan
- Bellona Kayserispor – 33 puan
- NET Global Sivasspor – 31 puan
- Corendon Alanyaspor – 30 puan
- Atakaş Hatayspor – 19 puan
- Adana Demirspor A.Ş. – -2 puan
SÜPER LİG'DE KAÇ HAFTA KALDI?
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 8 maçı kaldı. Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçmesi için an itibariyle rakibinden 4 puan fazla alması gerekiyor.