Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 30. hafta puan durumu

Süper Lig'de 30. haftada FEnerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 yenerek liderlik umutlarını sürdürüyor. Peki Fenerbahçe kaç puanda ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaça düştü? Süper Lig puan durumu şöyle:

SÜPER LİG PUAN DURUMU (30. HAFTA)

Galatasaray A.Ş. – 71 puan Fenerbahçe A.Ş. – 68 puan Reeder Samsunspor – 51 puan Beşiktaş A.Ş. – 47 puan İKAS Eyüpspor – 47 puan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 42 puan ONVO Antalyaspor – 39 puan Göztepe A.Ş. – 38 puan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 38 puan Kasımpaşa A.Ş. – 38 puan Trabzonspor A.Ş. – 36 puan Tümosan Konyaspor – 34 puan Çaykur Rizespor A.Ş. – 34 puan ŞİPAY Bodrum FK – 33 puan Bellona Kayserispor – 33 puan NET Global Sivasspor – 31 puan Corendon Alanyaspor – 30 puan Atakaş Hatayspor – 19 puan Adana Demirspor A.Ş. – -2 puan

SÜPER LİG'DE KAÇ HAFTA KALDI?

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 8 maçı kaldı. Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçmesi için an itibariyle rakibinden 4 puan fazla alması gerekiyor.