Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 31. hafta puan durumu (Güncelleniyor)
Süper Lig'de 31. haftada pazar günü maçları geride kaldı. Peki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Süper Lig puan durumu haberimizde.
Süper Lig'de 31. haftada Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1, Galatasaray ise Samsunspor'u 2-0'lık skorlar geçti. Peki Fenerbahçe kaç puanda ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaça düştü? Süper Lig puan durumu şöyle:
SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA)
- Galatasaray A.Ş. – 74 puan
- Fenerbahçe A.Ş. – 71 puan
- Reeder Samsunspor – 51 puan
- İKAS Eyüpspor – 50 puan
- Beşiktaş A.Ş. – 48 puan
- RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 45 puan
- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 42 puan
- ONVO Antalyaspor – 40 puan
- Trabzonspor A.Ş. – 39 puan
- Göztepe A.Ş. – 39 puan
- Kasımpaşa A.Ş. – 39 puan
- TÜMOSAN Konyaspor – 37 puan
- Bellona Kayserispor – 36 puan
- ŞİPAY Bodrum FK – 34 puan
- Çaykur Rizespor A.Ş. – 34 puan
- NET Global Sivasspor – 31 puan
- Corendon Alanyaspor – 31 puan
- Atakaş Hatayspor – 19 puan
- Adana Demirspor A.Ş. – -2 puan
SÜPER LİG'DE KAÇ HAFTA KALDI?
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 7 maçı kaldı. Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçmesi için an itibariyle rakibinden 4 puan fazla alması gerekiyor.