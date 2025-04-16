Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 31. hafta puan durumu (Güncelleniyor)

Süper Lig'de 31. haftada Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1, Galatasaray ise Samsunspor'u 2-0'lık skorlar geçti. Peki Fenerbahçe kaç puanda ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaça düştü? Süper Lig puan durumu şöyle:

SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA)

Galatasaray A.Ş. – 74 puan Fenerbahçe A.Ş. – 71 puan Reeder Samsunspor – 51 puan İKAS Eyüpspor – 50 puan Beşiktaş A.Ş. – 48 puan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 45 puan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 42 puan ONVO Antalyaspor – 40 puan Trabzonspor A.Ş. – 39 puan Göztepe A.Ş. – 39 puan Kasımpaşa A.Ş. – 39 puan TÜMOSAN Konyaspor – 37 puan Bellona Kayserispor – 36 puan ŞİPAY Bodrum FK – 34 puan Çaykur Rizespor A.Ş. – 34 puan NET Global Sivasspor – 31 puan Corendon Alanyaspor – 31 puan Atakaş Hatayspor – 19 puan Adana Demirspor A.Ş. – -2 puan

SÜPER LİG'DE KAÇ HAFTA KALDI?

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 7 maçı kaldı. Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçmesi için an itibariyle rakibinden 4 puan fazla alması gerekiyor.