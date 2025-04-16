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Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 31. hafta puan durumu (Güncelleniyor)

Süper Lig'de 31. haftada pazar günü maçları geride kaldı. Peki Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Süper Lig puan durumu haberimizde.

BirBilgi
  • 16.04.2025 14:55
  • Giriş: 16.04.2025 14:55
  • Güncelleme: 16.04.2025 14:55
Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 31. hafta puan durumu (Güncelleniyor)
Foto: Depophotos

Süper Lig'de 31. haftada Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1, Galatasaray ise Samsunspor'u 2-0'lık skorlar geçti. Peki Fenerbahçe kaç puanda ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaça düştü? Süper Lig puan durumu şöyle:

SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA)

  1. Galatasaray A.Ş. – 74 puan
  2. Fenerbahçe A.Ş. – 71 puan
  3. Reeder Samsunspor – 51 puan
  4. İKAS Eyüpspor – 50 puan
  5. Beşiktaş A.Ş. – 48 puan
  6. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 45 puan
  7. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 42 puan
  8. ONVO Antalyaspor – 40 puan
  9. Trabzonspor A.Ş. – 39 puan
  10. Göztepe A.Ş. – 39 puan
  11. Kasımpaşa A.Ş. – 39 puan
  12. TÜMOSAN Konyaspor – 37 puan
  13. Bellona Kayserispor – 36 puan
  14. ŞİPAY Bodrum FK – 34 puan
  15. Çaykur Rizespor A.Ş. – 34 puan
  16. NET Global Sivasspor – 31 puan
  17. Corendon Alanyaspor – 31 puan
  18. Atakaş Hatayspor – 19 puan
  19. Adana Demirspor A.Ş. – -2 puan

SÜPER LİG'DE KAÇ HAFTA KALDI?

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 7 maçı kaldı. Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçmesi için an itibariyle rakibinden 4 puan fazla alması gerekiyor.

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