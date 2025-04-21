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Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 32. hafta puan durumu (Güncelleniyor)

Süper Lig'de 32 hafta itibariyle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Süper Lig puan durumu haberimizde.

BirBilgi
  • 21.04.2025 09:43
  • Giriş: 21.04.2025 09:43
  • Güncelleme: 21.04.2025 09:44
Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 32. hafta puan durumu (Güncelleniyor)
Foto: Depophotos

Süper Lig'de 32. haftada Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, Galatasaray ise Bodrumspor'u 2-0'lık skorlar geçti. Peki Fenerbahçe kaç puanda ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaça yükseldi? Süper Lig puan durumu şöyle:

SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA)

  1. Galatasaray A.Ş. - 77 puan
  2. Fenerbahçe A.Ş. - 72 puan
  3. Reeder Samsunspor - 51 puan
  4. İKAS Eyüpspor - 50 puan
  5. Beşiktaş A.Ş. - 49 puan
  6. RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - 48 puan
  7. Trabzonspor A.Ş. - 42 puan
  8. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - 42 puan
  9. Kasımpaşa A.Ş. - 42 puan
  10. Göztepe A.Ş. - 40 puan
  11. Tümosan Konyaspor - 40 puan
  12. Onvo Antalyaspor - 40 puan
  13. Bellona Kayserispor - 37 puan
  14. Çaykur Rizespor A.Ş. - 37 puan
  15. Süper Bodrum FK - 34 puan
  16. Corendon Alanyaspor - 31 puan
  17. Net Global Sivasspor - 31 puan
  18. Atakaş Hatayspor - 19 puan
  19. Adana Demirspor A.Ş. - (-2) puan

SÜPER LİG'DE KAÇ HAFTA KALDI?

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 6 maçı kaldı. Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçmesi için an itibariyle rakibinden 6 puan fazla alması gerekiyor.

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