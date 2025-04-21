Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 32. hafta puan durumu (Güncelleniyor)

Süper Lig'de 32. haftada Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, Galatasaray ise Bodrumspor'u 2-0'lık skorlar geçti. Peki Fenerbahçe kaç puanda ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaça yükseldi? Süper Lig puan durumu şöyle:

SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA)

Galatasaray A.Ş. - 77 puan Fenerbahçe A.Ş. - 72 puan Reeder Samsunspor - 51 puan İKAS Eyüpspor - 50 puan Beşiktaş A.Ş. - 49 puan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - 48 puan Trabzonspor A.Ş. - 42 puan Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - 42 puan Kasımpaşa A.Ş. - 42 puan Göztepe A.Ş. - 40 puan Tümosan Konyaspor - 40 puan Onvo Antalyaspor - 40 puan Bellona Kayserispor - 37 puan Çaykur Rizespor A.Ş. - 37 puan Süper Bodrum FK - 34 puan Corendon Alanyaspor - 31 puan Net Global Sivasspor - 31 puan Atakaş Hatayspor - 19 puan Adana Demirspor A.Ş. - (-2) puan

SÜPER LİG'DE KAÇ HAFTA KALDI?

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 6 maçı kaldı. Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçmesi için an itibariyle rakibinden 6 puan fazla alması gerekiyor.