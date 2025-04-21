Galatasaray Fenerbahçe arası puan farkı kaç? Süper Lig 32. hafta puan durumu (Güncelleniyor)
Süper Lig'de 32 hafta itibariyle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç? Ligin bitmesine kaç hafta kaldı? Süper Lig puan durumu haberimizde.
Süper Lig'de 32. haftada Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, Galatasaray ise Bodrumspor'u 2-0'lık skorlar geçti. Peki Fenerbahçe kaç puanda ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı kaça yükseldi? Süper Lig puan durumu şöyle:
SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA)
- Galatasaray A.Ş. - 77 puan
- Fenerbahçe A.Ş. - 72 puan
- Reeder Samsunspor - 51 puan
- İKAS Eyüpspor - 50 puan
- Beşiktaş A.Ş. - 49 puan
- RAMS Başakşehir Futbol Kulübü - 48 puan
- Trabzonspor A.Ş. - 42 puan
- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - 42 puan
- Kasımpaşa A.Ş. - 42 puan
- Göztepe A.Ş. - 40 puan
- Tümosan Konyaspor - 40 puan
- Onvo Antalyaspor - 40 puan
- Bellona Kayserispor - 37 puan
- Çaykur Rizespor A.Ş. - 37 puan
- Süper Bodrum FK - 34 puan
- Corendon Alanyaspor - 31 puan
- Net Global Sivasspor - 31 puan
- Atakaş Hatayspor - 19 puan
- Adana Demirspor A.Ş. - (-2) puan
SÜPER LİG'DE KAÇ HAFTA KALDI?
Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 6 maçı kaldı. Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe karşısında avantajlı durumda? Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın önüne geçmesi için an itibariyle rakibinden 6 puan fazla alması gerekiyor.