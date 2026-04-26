Galatasaray-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de sezonun kaderini belirleyecek maçta Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesi bütün gelişmeler burada.

FENERBAHÇE TARAFTARI, RAMS PARK'TA

Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, RAMS Park'a hareket etti.

Chobani Stadı etrafında erken saatlerde toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar, saat 15.00'te bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi.

Stat önünde bekleyen 45 otobüse binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı, tezahüratlar eşliğinde RAMS Park'a geldi.

Maça gidemeyen taraftarlar, otobüsleri meşalelerle uğurladı.

EZELİ REKABETİN DİKKAT ÇEKENLERİ

Ülke futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, bir asrı aşan geçmişinde birçok unutulmaz ana sahne oldu. İki takım bugün tarihlerinde 406. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabetin ilk maçı 17 Ocak 1909’da “Papazın Çayırı” olarak bilinen sahada oynandı ve Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşmada tarihin ilk golünü Emin Bülent Serdaroğlu kaydederken, sarı-kırmızılı ekip ilk 7 maçta rakibine gol izni vermedi.

TARİHE GEÇEN OLAYLAR

Rekabetin en dikkat çeken anlarından biri, 7 Nisan 2024’te oynanan Süper Kupa mücadelesi oldu. Şanlıurfa’da oynanan karşılaşma, Fenerbahçe’nin U19 takımıyla sahaya çıkması ve ilk dakikada gelen golün ardından sahadan çekilmesi nedeniyle sadece bir dakika sürdü.

En az seyircili derbi 1922’de 14 kişiyle oynanırken, en kalabalık karşılaşma 2003’te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 70 bini aşkın taraftarın önünde gerçekleşti.

REKABETİN GOLCÜLERİ VE REKORLARI

Derbilerde en fazla gol atan isim Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel olurken, onu Alaattin Baydar ve Lefter Küçükandonyadis takip etti. Galatasaray adına ise Metin Oktay attığı gollerle öne çıktı.

En çok forma giyen isim unvanı ise 55 derbiyle Galatasaray’ın efsane kalecisi Turgay Şeren’e ait.

İki takım arasındaki maçlarda en sık görülen skor 1-0 olurken, en farklı galibiyet Galatasaray’ın 1911’de aldığı 7-0’lık sonuç olarak kayıtlara geçti. Fenerbahçe’nin en farklı galibiyeti ise 2002’deki 6-0’lık derbi oldu.

SAHA DIŞINA TAŞAN ANLAR

1934 yılında oynanan ve futbolcular ile taraftarların karıştığı kavga nedeniyle yarıda kalan maç, rekabet tarihinin en gergin anlarından biri olarak öne çıktı. Bu olay sonrası her iki takımdan toplam 17 futbolcu uzun süreli cezalar aldı.

Buna karşılık rekabetin geçmişinde centilmenlik örnekleri de yer aldı.

Fenerbahçe’nin bir maç öncesi rakibine eksik kadroyla oynamamak için erteleme teklif etmesi, ya da Özhan Canaydın’ın 6-0’lık mağlubiyette rakibini alkışlaması, bu rekabetin farklı yüzünü gösteren örnekler arasında yer aldı.

ORTAK GEÇMİŞTEN İLGİNÇ DETAYLAR

Rekabetin ilk yıllarında iki takım oyuncularının aynı evde kalması, hatta ortak takım kurma fikrinin gündeme gelmesi, derbinin tarihindeki en ilginç detaylar arasında bulunuyor.

117 yıllık geçmişe sahip bu rekabet, sahadaki mücadele kadar, futbol kültürüne bıraktığı izlerle de Türk spor tarihinin en özel karşılaşmalarından biri olmaya devam ediyor.

İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Rekabette 32 yılı kapsayan son 65 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrılırken Fenerbahçe, golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasındaki son 65 lig maçının 9'u gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-20 sezonunda Kadıköy'deki karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.