Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 beraberlikle sonuçlandı

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI

5. dakikada sol kanattan Kostic'in içeriye çevirdiği topa Sanchez müdahale etti. Lemina, kafayla seken meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic’in ceza sahasına gönderdiği ortada En-Nesyri’nin penaltı noktasının ilerisinden yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR: İKİNCİ YARI

50. dakikada gelişen Galatasaray atağında Barış Alper’in ceza sahası dışı sol çaprazından içeriye çevirdiği ve arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can oyun alanına çeldi.

64. dakikada Kostic’in ceza alanı dışı sağ çaprazından kaleye gönderdiği hava topunu kaleci Muslera parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

67. dakikada sol taraftan Kostic’in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortaya Djiku’nun kafa vuruşunu kaleci Muslera çeldi. Altıpas içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Tadic’in yakın mesafeden şutunda Muslera yatarak topu kontrol etti.

88. dakikada Fenerbahçe savunmasında Amrabat’ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Lemina’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı çizgisinin hemen önünden yaptığı plase vuruş kaleci İrfan Can’da kaldı.